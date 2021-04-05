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أعلنت الحكومة الأردنية أمس (الأحد) ملابسات حملة الاعتقالات التي نفذت أمس ضد العديد من الشخصيات التي سعت لتهديد أمن البلاد، مشيرة إلى أنه جرى إحالة كافة الأشخاص لمحكمة أمن الدولة بتهمة “حياكة مؤامرة” ضد المملكة، فمن هو الأمير حمزة بن الحسين، الذي قاد التشكيل الذي أعلنت عنه الأردن؟.

ولد الأمير حمزة بن الحسين في 29 مارس 1980، وهو الابن الأكبر للملك الراحل الحسين من زوجته الملكة نور الحسين، والأخ غير الشقيق لملك الأردن الحالي عبد الله الثاني، تخرج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في 10 ديسمبر 1999 بتفوق.

التحق بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكيّة في المملكة المتحدة في 30 يناير 1999، وتخرّج كضابط ملتحق بالخدمة في الجيش الأردني، تولى ولاية العهد في المملكة الأردنية في الفترة ما بين 7 فبراير 1999 و28 نوفمبر 2004.

الأمير حمزة بن الحسين

تزوج من الأميرة نور بنت بن عاصم بن عبد الله الأول، وأنجب منها الأميرة هيا قبل أن ينفصلا في سبتمبر 2009، كما تزوج بالأميرة بسمة محمود العتوم وأنجب منها كلا من الأميرة زين، والأميرة نور، والأميرة بديعة، والأميرة نفيسة، والأمير حسين.

من هو الأمير حمزة بن الحسين الذي قاد تشكيلاً لتهديد أمن واستقرار الأردن؟

ينوب الأمير حمزة بن الحسين عن الملك عبد الله الثاني في مناسبات ومهام رسمية مختلفة في داخل المملكة وخارجها،كما أنه يرأس اللجنة الملكية الاستشارية لقطاع الطاقة، والرئاسة الفخرية لاتحاد كرة السلة الأردني، كما يرأس جمعية حماية الشجرة.

تم إعفاؤه من ولاية العهد في عام 2004 عبر رسالة من الملك عبد الله الثاني بن الحسين؛ لأنه رأى أن هذا المنصب شرفي ويقيّده ويحد من إمكانية تكليفه ببعض المهام ويحول بينه وبين تحمل بعض المسؤوليات، لذلك قال الملك عبد الله في رسالة الإعفاء: جاء لتكون أكثر حرية وقدرة على الحركة والعمل والقيام بأية مهمات أو مسؤوليات أكلفك بها.

من هو الأمير حمزة بن الحسين الذي قاد تشكيلاً لتهديد أمن واستقرار الأردن؟

وبالأمس وضعت السلطات الأردنية الأمير حمزة بن الحسين تحت الإقامة الجبرية في مقر سكنه في عمّان، ليخضع للتحقيق في النشاطات التي نفذها بمشاركة العديد من الشخصيات والتي قالت الحكومة الأردنية إنها تهدد أمن واستقرار البلاد.

Source akhbaar24.argaam

