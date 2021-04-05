تختلف حسب النوع.. تعرّف على أبرز أدلة تعاطي المخدرات

︎ :

.



أوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، أبرز الأدلة التي يمكن ملاحظتها على مدمني المخدرات بأنواعها المختلفة.

وقالت إن أهم ما يميز متعاطي الكبتاجون هي الحركة المفرطة والتلفظ بكلمات بلا وعي، وكذلك حك الأنف باستمرار نتيجة جفاف الغشاء المخاطي، وتحريك الأسنان ببعضها بصورة مستمرة والنوم العميق.

ويرتبط تعاطي الحشيش بالضحك الشديد غير المبرر واحمرار العينين وإهمال المظهر العام والشكوك الزائدة بالأفراد المحيطين، كما تظهر بعض آثار الحروق على الملابس، بالإضافة إلى مخلفات من السجائر وورق اللف.

وتظهر بعض الأدلة الواضحة على متعاطي الشبو، مثل الشيخوخة المبكرة وهزال الجسم وتساقط الأسنان والعزلة عن الآخرين وكثرة الحركة والكلام وشحوب الوجه مع قلة الشهية، بالإضافة إلى تغير ملحوظ في الشكل والهيئة، والنوم العميق نتيجة البقاء مستيقظًا لأوقات طويلة.

وتتضح علامات الهيروين في تواجد بعض الجروح والندبات في مكان الحقن الوريدي، وكذلك وجود أدوات ومواد تدل على التعاطي، مثل إبرة وملاعق محروقة وشحوب الوجه والغثيان وضيق حدقة العين، مصحوبة بدموع مستمرة، بالإضافة إلى الشعور الدائم بالاكتئاب والقلق.

Source akhbaar24.argaam

