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وجهت النيابة العامة أمس (الأحد) بسرعة القبض على شاب ظهر في مقطع فيديو تدوول على وسائل التواصل الاجتماعي يدعي فيه الاعتداء جنسياً على طفل. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر “النيابة العامة” توجه بسرعة القبض على شاب ظهر بمقطع يدعي فيه الاعتداء جنسياً على طفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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