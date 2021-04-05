إغلاق أحد المولات التجارية الكبرى في الدمام لمخالفته الإجراءات الاحترازية

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أغلقت الفرق الرقابية ببلدية وسط الدمام، بالمنطقة الشرقية، أمس (الأحد)، أحد المولات التجارية الكبرى لمخالفته الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية. وأوضحت أن الحملة التفتيشية تمت بمشاركة فرع وزارة التجارة ووزارة الصحة وشرطة الدمام شعبة الأمن الوقائي. وشنت البلدية حملات توعوية وجولات رقابية بالتعاون مع إدارة الطب الوقائي وفرع وزارة التجارة وشعبة الضبط الإداري بشرطة الدمام، على كافة الأنشطة التجارية والغذائية للتأكد من التقيد بالاشتراطات والتدابير الصحية. Source akhbaar24.argaam





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