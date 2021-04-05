«الصحة»: توزيع أكثر من 5 ملايين جرعة لقاح كورونا بكل مناطق المملكة

كشفت وزارة الصحة، عن تجاوز عدد الحاصلين على جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية 5 ملايين، من خلال أكثر من 500 مركز للقاح في كل مناطق المملكة.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت «الصحة»: أكثر من (5,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطائها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

وطالبت من لم يحصل على اللقاح بأخذ الخطوة التسجيل عبر تطبيق «صحتي » .

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، مشددةً في الوقت نفسه على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك فيما حذرت وزارة الصحة السعودية الأحد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - ١٩». مشيرة إلى أن عدم الالتزام والتهاون في الاحترازات انعكست نتيجته في عدد الحالات اليومية والحالات الحرجة، والتي باتت مشابهة للأرقام المسجلة في منتصف أبريل (نيسان) من العام الماضي.