الأرصاد: رياح نشطة وعوالق ترابية وسحب رعدية ممطرة على بعض مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد بعض مناطق المملكة نشاطًا للرياح وأتربة وعوالق ترابية وتشكل سحب رعدية ممطرة مصحوبة بتدنّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية خلال الساعات المقبلة.

وتوقّع المركز لمناطق الشرقية «الدمام، القطيف، الخفجي، الأحساء، الجبيل، الخبر، النعيرية، رأس تنورة»، ومكة المكرمة «الخرمة، الموية، تربة، رنية»، والمدينة المنورة «الحناكية، العلا، المدينة المنورة، المهد، خيبر» والرياض «السليل، وادي الدواسر، الدوادمي، القويعية، عفيف» تبوك «الوجه، أملج، تيماء»، أن تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

فيما تشهد «الباحة، العقيق، بلجرشي، بني حسن» بمنطقة الباحة، و«بيشة، تثليث» بمنطقة عسير، و«حبونا، خباش، نجران، يدمة» بمنطقة نجران عوالق ترابية يُصاحبها تدنّ في مدى الرؤية.

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن هناك تكون للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق جازان «الدائر، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب»، وعسير «أبها، الحرجة، النماص، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيده، محايل» والباحة «الباحة، الحجرة، المخواة، بلجرشي، بني حسن» ومكة المكرمة «الجموم، الطائف، الكامل، ميسان».