الأحوال المدنية: لا يمكن تفويض غير سعودي في تجديد بطاقة الهوية

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه لا يمكن تفويض شخص غير سعودي لتجديد الهوية الوطنية للمواطن.

وذكر حساب «العناية بالعملاء» التابع للأحوال المدنية، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطنة بهذا الخصوص: «لا يمكن ذلك، نسعد بخدمتك».

وقالت المواطنة في استفسارها: هل يمكن لي تفويض شخص غير سعودي لتجديد الهوية الوطنية الخاصة بي وأنا خارج السعودية؟

من جهة أخرى، أوضحت الأحوال المدنية أن إصدار الهوية الوطنية يكون إجباريًا عند إتمام ١٥ سنة، ويكون اختياريًا من سن ١٠-١٥ سنة.

اقرأ أيضًا:

الأحوال المدنية: يمكن للأم التعريف بابنها عند استخراج الهوية الوطنية

الأحوال المدنية تتيح خدمة تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًا