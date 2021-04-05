الحيزان يتوقَّع طقس الإثنين: رياح وأتربة على مناطق عدة

توقَّع خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، طقسًا دافئًا معتدلًا وسط نهار اليوم الإثنين، مع رياح على بعض المناطق بالمملكة.

وأشار الحيزان- عبر حسابه بموقع تويتر- إلى رياح نشطة على شرق المملكة والوسط وبامتداد قطاع البحر الأحمر مثيرة للأتربة والغبار.

وحول فرص هطول الأمطار اليوم الإثنين، قال الحيزان إنها ستكون على أقصى المرتفعات الجنوبية الغربية.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

في حين يستمر تأثير العوالق الترابية على منطقة نجران، والمرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تتخللها سحب رعدية ممطرة.

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«الأرصاد» عن طقس الإثنين: عوالق ترابية وسحب رعدية ممطرة على بعض المناطق