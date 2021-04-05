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وزير الخارجية: المجتمع الدولي قادر على معالجة عدم الاستقرار بالمنطقة بسبب أنشطة إيران

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الرياض - محمد عبدالله - مستعدون للحوار مع طهران حال تعديل سلوكها

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، على ثقة المملكة العربية في أن المجتمع الدولي سيعمل بجدية لمعالجة القصور في الاتفاق النووي وحالة عدم الاستقرار في المنطقة بسبب أنشطة طهران.

وأشار وزير الخارجية، في تصريحات صحفية، إلى أن المملكة تلقت تأكيدات بأن أي اتفاق نووي جديد سيكون ملزمًا أكثر لإيران، موضحًا أن مسألة التزام طهران سيكون في ما يتعلق بقدراتها الصاروخية ودعمها للجماعات المسلحة في المنطقة، وفق «العربية».

وقال الأمير فيصل بن فرحان، إن السعودية لديها استعداد للحوار إذا غيرت إيران من سلوكها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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