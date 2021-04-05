أخبار السعودية اليوم.. «الخارجية» تكشف عن إمكانية تواصل المملكة مع الأسد.. و«الصحة» ترد على تساؤلات حول منع بعض الخدمات عن غير المحصنين

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد، حيث سجلت وزارة الصحة 673 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات 392682 حالة، كما تم تسجيل 504 حالات تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 379816 حالة، كما تم تسجيل 7 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 6697 حالة، وإلى التفاصيل:

وزير الخارجية يرد على إمكانية تواصل المملكة مع بشار الأسد

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة تأمل أن تتخذ حكومة بشار الأسد الخطوات المناسبة لإيجاد حل سياسي، مشيرًا إلى أن هذا هو السبيل الوحيد للتقدم في سوريا، وردًا على سؤال حول ما إذا كانت السعودية تخطط للتواصل مع الرئيس السوري بشار الأسد، قال الأمير فيصل بن فرحان في مقابلة مع شبكة CNN، إن «هناك عملية ترعاها الأمم المتحدة بحيث تنخرط المعارضة مع الحكومة السورية، موضحًا أن السعودية تدعم هذه العملية»، وأوضح أن المملكة «تأمل أن تتخذ حكومة بشار الأسد الخطوات المناسبة لإيجاد حل سياسي»، مشيرًا إلى أن هذا هو السبيل الوحيد للتقدم في سوريا.

النيابة توجه بالقبض على شاب ظهر في وسائل التواصل مدعيًا الاعتداء جنسيًا على طفل

وجهت النيابة العامة بسرعة القبض على شاب ظهر في وسائل التواصل الاجتماعي، مدعيًا الاعتداء جنسيًا على طفل.

«الفلك الدولي» يحدد تاريخ غرة رمضان وعيد الفطر في السعودية

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إبراهيم الجروان، أن تكون غرة شهر رمضان فلكيًّا لمعظم الدول يوم الثلاثاء 13 إبريل الجاري، على أن يكون عيد الفطر المبارك وأول يوم من شوال الخميس 13 مايو المقبل، وبحسب مركز الفلك الدولي فإنه في معظم الدول سيكون تحري هلال شهر رمضان يوم الإثنين 29 شعبان 1442هـ الموافق 12 إبريل؛ حيث إن شهر شعبان بدأ يوم الإثنين 15 مارس 2021.

ومن الدول التي ستتحرى شهر رمضان في هذا اليوم السعودية وإندونيسيا وماليزيا وبروناي وإيران وسلطنة عمان والإمارات والأردن وسوريا وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في أفريقيا، في حين أن العراق ومصر وتركيا وتونس بدأت شهر شعبان يوم الأحد 14 مارس وعليه ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الأحد 11 أبريل.

هل سيتم منع بعض الخدمات عن غير المحصنين بلقاح كورونا؟.. «الصحة» توضح

أجاب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، عن تساؤل بشأن إمكانية منع بعض الخدمات عن غير المحصنين بلقاح كورونا، قائلًا: إن مسألة أخذ لقاح فيروس كورونا المستجد في الأساس هي اختيارية وليست إجبارية، وأعرب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا في المملكة، عن تثمين الصحة خطوة اشتراط الحصول على اللقاح في بعض الجهات أو دخول أماكن معينة أو وضع بعض التطبيقات والقواعد التي تجعل المكان أكثر أمانًا لمرتاديه.

«الأمر بالمعروف»: الاستطالة على ولاة الأمور باللسان والبنان طريق محرم

أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبدالرحمن بن عبدالله السند، أن الاستطالة على ولاة الأمور باللسان والبنان ليس منهجًا شرعيًّا، إنما هو طريق محرم لا يجوز للإنسان أن يسلكه؛ لأنه يُحدث من الشر والفتنة والسوء الشيءَ الكثير، وقال السند، في بيان صادر عن هيئة الأمر بالمعروف، إن إهانة السلطان حذر منها النبي بقوله: من أكرم سلطان الله في الدنيا، أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله في الدنيا، أهانه الله يوم القيامة".

4 مناطق الأعلى تسجيلًا لمخالفات الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (27083) مخالفة، وذلك للمدة من 15 / 8 / 1442هـ حتى 21 / 8 / 1442هـ، وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(8838)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(5944)، ثم المنطقة الشرقية بـ(3694)، ومنطقة القصيم بـ(2181)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1560)، ومنطقة الجوف بـ(1133)، ومنطقة تبوك بـ(1124)، ومنطقة عسير بـ(704)، ومنطقة الباحة بـ(554)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(521)، ومنطقة حائل بـ(496)، ومنطقة جازان بـ(194)، ومنطقة نجران بـ(140).

5 مدن الأكثر تعافيًّا من «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث حالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 126حالة تعاف؛ تلتها عرعر بـ30 حالة، ثم مكة المكرمة 28، وجدة 27، ثم حائل 21 حالة. حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، وسجلت كل من (الدمام وينبع) 17 حالة تعاف لكل منهما، ثم الهفوف 15 حالة، والدلم 14، والقطيف 11، وكل من (بريدة وطريف) 10 حالات لكل منهما.

مقاطع توثق تجمعًا لطالبات أمام كلية العلوم بعنيزة.. والعميد الزامل يوضح الملابسات

وثقت مقاطع فيديو تجمع عدة طالبات أمام بوابة كلية العلوم والآداب بمحافظة عنيزة، اليوم الأحد، في ظل غياب الاحترازات الوقائية لفيروس كورونا، وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عديدًا من مقاطع الفيديو التي تظهر فيها ازدحام للطالبات، متسائلين عن أسباب غياب الإجراءات الاحترازية، ما ينذر بتفشي فيروس كورونا بين الطالبات، فيما أوضح عميد كلية العلوم والآداب بمحافظة عنيزة الدكتور فريد الزامل أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله من تجمع لعدد من طالبات الكلية، فإن سبب تجمع الطالبات أمام مدخل المبنى هو التأكد من تفعيل ‫تطبيق توكلنا‬ وأشار إلى أنه تم معالجة حضور عدد من الطالبات في وقت متقارب، مؤكدًا عدم السماح بحضور أي مصاب أو مخالط وفقًا للإجراءات المتبعة.

«الداخلية»: مخالفات الاحترازات تضيف أرقامًا مخيفة في عدد إصابات ووفيات كورونا

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، إن الوزارة لاحظت ارتفاعًا في المنحنى الوبائي لم تشهده المملكة منذ عدة أشهر، مؤكدًا أن المخالفات تضيف أرقامًا مخيفة في عدد الإصابات والوفيات، مشيرًا إلى رصد حالة من التراخي في تطبيق الاحترازات من المنشآت والأفراد وشدد على استمرار الوزارة في ضبط المخالفات الأمنية في المنشآت والأماكن العامة، وأكد أن العقوبات تُطبّق تجاه الجميع حتى لمن تلقوا اللقاح، فالوقاية أمان والقرار بأيديكم.

الداخلية تحذر: تطبيق الغرامات والمخالفات بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية

حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب مخالفي الإجراءات الاحترازية، من أنه سوف يتم تطبيق الغرامات والمخالفات بحقهم، وأشار إلى أنه تم خلال أسبوع ضبط 27083 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد - 19).

«الأرصاد» عن طقس الإثنين: عوالق ترابية وسحب رعدية ممطرة على بعض المناطق

توقّع "المركز الوطني للأرصاد"، الأحوال الجوية ليوم الإثنين، لافتًا إلى أن السماء تكون غائمة جزئيًّا على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية؛ قد تتخللها سحب رعدية ممطرة، وفي بيان، عبر موقعه الرسمي، قال "المركز": يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض؛ في حين يستمر تأثير العوالق الترابية على (نجران، المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة)، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تت…