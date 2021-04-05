السعودية اليوم / الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد على الأهداف السامية لمبادرة يوم الضمير العالمي



الرياض 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واس

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، على الأهداف السامية لمبادرة يوم الضمير العالمي، التي يحتفى بها للعام الثاني، وأطلقها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة - رئيس وزراء مملكة البحرين - رحمه الله -، بإعلان الخامس من أبريل يوماً عالمياً للضمير، واعتمدتها منظمة الأمم المتحدة كيوم عالمي يحتفى به كل عام.

وأشاد معاليه بما تعكسه المبادرة من رؤية عميقة وحكيمة لسموه - رحمه الله -، حول السلام العالمي وارتباطها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تعكس أهمية جهود التعايش والتسامح والسلام بين الشعوب.

واستذكر الأمين العام لمجلس التعاون، جهود مملكة البحرين بإطلاق مبادرة يوم الضمير العالمي لدعم وتعزيز المجال الإنساني وجهود التعايش والتسامح والسلام، وتحقيق العدل والمساواة بين الشعوب، مؤكداً أهمية هذه المبادرة الإنسانية وأثرها على جميع الدول والمنظمات الدولية، لما تحققه من أمن وسلام وتعزيز أواصر الود والتآخي بين شعوب المنطقة.

وختم الحجرف تصريحه بدعوة الدول والمنظمات الدولية للتعاون فيما بينها لتعزيز جهود السلام والتعايش والتحفيز لحل النزاعات بطريقة سلمية، لا سيما في ظل هذه الظروف لمواجهة وباء

// انتهى //

10:40ت م

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الرياض 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، على الأهداف السامية لمبادرة يوم الضمير العالمي، التي يحتفى بها للعام الثاني، وأطلقها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة - رئيس وزراء مملكة البحرين - رحمه الله -، بإعلان الخامس من أبريل يوماً عالمياً للضمير، واعتمدتها منظمة الأمم المتحدة كيوم عالمي يحتفى به كل عام.وأشاد معاليه بما تعكسه المبادرة من رؤية عميقة وحكيمة لسموه - رحمه الله -، حول السلام العالمي وارتباطها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تعكس أهمية جهود التعايش والتسامح والسلام بين الشعوب.واستذكر الأمين العام لمجلس التعاون، جهود مملكة البحرين بإطلاق مبادرة يوم الضمير العالمي لدعم وتعزيز المجال الإنساني وجهود التعايش والتسامح والسلام، وتحقيق العدل والمساواة بين الشعوب، مؤكداً أهمية هذه المبادرة الإنسانية وأثرها على جميع الدول والمنظمات الدولية، لما تحققه من أمن وسلام وتعزيز أواصر الود والتآخي بين شعوب المنطقة.وختم الحجرف تصريحه بدعوة الدول والمنظمات الدولية للتعاون فيما بينها لتعزيز جهود السلام والتعايش والتحفيز لحل النزاعات بطريقة سلمية، لا سيما في ظل هذه الظروف لمواجهة وباء كورونا المستجد ومعالجة تداعيه، والعمل على ترسيخ القيم الإنسانية وتعزيز قيم العدالة والمساواة ودعم السلام العالمي، وهو ما يعكس ويحقق أهداف مبادرة اليوم العالمي للضمير.// انتهى //10:40ت م0032

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