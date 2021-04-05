السعودية اليوم / تنفيذ أكثر من 4 آلاف زيارة منزلية للمرضى في الجوف



الجوف 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واس

نفّذت "صحة الجوف" 4358 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، وذلك منذ بداية عام 2021م وحتى نهاية شهر مارس 2021م، استفاد منها 989 مريضاً من المرضى المسجلين في البرنامج.

يذكر أن وزارة الصحة تُقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقاً لمعايير معتمدة.

وتشمل خدمات الرعاية الصحية المنزلية، على الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن وتقوم برعايتهم في ما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية

والجهاز التنفسي والعناية بالجروح وقرح الفراش والأنابيب والقساطر والعلاج الوريدي والعلاج التلطيفي ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، إضافةً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية و الخدمات الاجتماعية ومن أهم الخدمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة، ولا تقتصر الخدمات على الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية ولكن يتم توفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وفقاً لاحتياج المريض.

// انتهى //

10:24ت م

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