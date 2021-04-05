السعودية اليوم / مقتل وإصابة 5 عناصر من قوات الأمن الأفغانية في منطقة كاراباخ



كابول 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واس

لقي أحد عناصر قوات الأمن الأفغانية مصرعه، فيما أصيب أربعة آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة للجيش في منطقة كاراباخ في العاصمة كابول.

وأعلنت الشرطة الأفغانية في بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" اليوم، أن الحادث وقع الساعة 7 صباحاً، في قرية سابز سانج، مما أسفر عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن خمسة عناصر من قوات الأمن.

وفي ذات السياق تمكنت قوات الأمن من رصد لغم آخر وإبطال مفعوله، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

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