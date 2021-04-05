السعودية اليوم / أمانة الشرقية تغلق 13 محلاً تجارياً بالدمام لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية



الدمام 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واس

نفذت أمانة الشرقية بمشاركة عدد من الجهات الرسمية أمس جولات رقابية على المراكز التجارية، أسفرت عن إغلاق 13 محلاً تجارياً وأحد المجمعات التجارية بالدمام.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية تأتي ضمن أعمال اللجنة الميدانية الخاصة بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، مشيرةً إلى أن إغلاق المجمع المحلات التجارية جاء لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتكدس المتسوقين، إضافة إلى عدم ارتداء الكمام بالشكل الصحيح.

وأكدت الأمانة أهمية اتباع وتطبيق جميع الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس

//انتهى//

08:53ت م

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الدمام 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسنفذت أمانة الشرقية بمشاركة عدد من الجهات الرسمية أمس جولات رقابية على المراكز التجارية، أسفرت عن إغلاق 13 محلاً تجارياً وأحد المجمعات التجارية بالدمام.وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية تأتي ضمن أعمال اللجنة الميدانية الخاصة بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، مشيرةً إلى أن إغلاق المجمع المحلات التجارية جاء لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتكدس المتسوقين، إضافة إلى عدم ارتداء الكمام بالشكل الصحيح.وأكدت الأمانة أهمية اتباع وتطبيق جميع الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا ، مشددةً على أهمية التزام جميع المنشآت بالإجراءات الاحترازية وتوفير الملصقات التوعية وتحميل تطبيق "توكلنا" وارتداء الكمام، وأن يكون العدد المسموح في المحل بما لا يتجاوز الطاقة الاستيعابية.//انتهى//08:53ت م0022

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