أسعار الذهب في السعودية.. عيار 21 بـ 182.40 ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 5 أبريل 2021، في ظل الهدوء العالمي لأسعار المعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 208.46 ريال (55.59 دولار).

الذهب عيار 21

وبقي سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في المملكة) عند 182.40 ريال (48.64 دولار).

أما جرام الذهب عيار 18 فسجل 156.34 ريال (41.69 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 121.60 ريال (32.43 دولار).

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