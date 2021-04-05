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أسعار الذهب في السعودية.. عيار 21 بـ 182.40 ريال

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-05

أسعار الذهب في السعودية.. عيار 21 بـ 182.40 ريال

أسعار الذهب في السعودية.. عيار 21 بـ 182.40 ريال

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 5 أبريل 2021، في ظل الهدوء العالمي لأسعار المعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 208.46 ريال (55.59 دولار).

الذهب عيار 21

وبقي سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في المملكة) عند 182.40 ريال (48.64 دولار).
أما جرام الذهب عيار 18 فسجل 156.34 ريال (41.69 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 121.60 ريال (32.43 دولار).
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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