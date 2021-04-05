شكرا لقرائتكم أسعار الذهب في السعودية.. عيار 21 بـ 182.40 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-05
وبقي سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في المملكة) عند 182.40 ريال (48.64 دولار).
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 121.60 ريال (32.43 دولار).
أسعار الذهب في السعودية.. عيار 21 بـ 182.40 ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 5 أبريل 2021، في ظل الهدوء العالمي لأسعار المعدن النفيس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 208.46 ريال (55.59 دولار).
الذهب عيار 21
وبقي سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في المملكة) عند 182.40 ريال (48.64 دولار).
أما جرام الذهب عيار 18 فسجل 156.34 ريال (41.69 دولار).
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 121.60 ريال (32.43 دولار).
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