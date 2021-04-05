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تراجع أسعار النفط وبرنت عند 63.85 دولار للبرميل

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-05

تراجع أسعار النفط وبرنت عند 63.85 دولار للبرميل

متابعات الخليج 365 - متابعة

تراجعت أسعار النفط، الاثنين، ماحية مكاسب قوية حققتها الجلسة السابقة كانت بدعم من قرار أوبك+ التخفيف التدريجي لبعض قيودها على الإنتاج.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو المقبل، بأكثر من دولار إلى 63.85 دولار للبرميل بعد قرار أوبك+ تخفيف قيود الإنتاج بحلول الساعة 0405 بتوقيت جرينتش.

في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 53 سنتًا أو 0.9% إلى 60.92 دولار للبرميل.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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