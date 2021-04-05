تراجع أسعار النفط وبرنت عند 63.85 دولار للبرميل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-05

متابعات الخليج 365 - متابعة

تراجعت أسعار النفط، الاثنين، ماحية مكاسب قوية حققتها الجلسة السابقة كانت بدعم من قرار أوبك+ التخفيف التدريجي لبعض قيودها على الإنتاج.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو المقبل، بأكثر من دولار إلى 63.85 دولار للبرميل بعد قرار أوبك+ تخفيف قيود الإنتاج بحلول الساعة 0405 بتوقيت جرينتش.

في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 53 سنتًا أو 0.9% إلى 60.92 دولار للبرميل.

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