مصرف الراجحي يطلق خدمة نقاط البيع من خلال الجوال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلق مصرف الراجحي، تطبيق نقاط البيع (Soft POS) على أجهزة الهاتف الجوال، وتم تنفيذ أول عملية شراء عبر التطبيق في المملكة أمس الأحد.

آلية جديدة وسريعة للدفع الإلكتروني

وأوضح المصرف أن التطبيق الجديد والمبتكر يتيح آلية جديدة وسريعة للدفع الإلكتروني توفر لعملاء نقاط البيع من جميع المنشآت تحويل هواتفهم إلى وسيلة قبول للدفع كبديل لأجهزة نقاط البيع، الأمر الذي سيزيد من أعمالهم ويوفر عليهم الجهد والتكلفة وعمليات الصيانة.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي كأحد أول مقدمي الخدمة في المنطقة بعد ترخيصها من قبل “المدفوعات السعودية” كأحد ممكنات الشمول المالي والرقمي، ويعتبر من خطوات تطوير القطاع المالي في المملكة، إضافة إلى أنها تتماشى مع أهداف البنك المركزي السعودي الرامية إلى تشجيع المبادرات الرقمية المبتكرة وتقليص الاعتماد على النقد.

تمكين المبادرات المبتكرة

وثمّن المصرف دعم شركاء النجاح وهم “المدفوعات السعودية” من خلال “مدى” التي تتبنى تمكين المبادرات المبتكرة لتطوير بيئة المدفوعات في المملكة، وشركة مدفوعات ممكن المزودة لخدمة نقاط البيع الرقمية.

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