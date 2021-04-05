تداول تعلن إلغاء إدراج أسهم مجموعة سامبا المالية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، إلغاء إدراج أسهم مجموعة سامبا المالية في السوق، وذلك بنهاية عمل يوم الأحد 22/08/1442 هـ الموافق 04/04/2021 م.

وقالت تداول، في بيان لها: “إشارة إلى إعلان السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 19/08/1442 هـ الموافق 01/04/2021 م بشأن تعليق تداول أسهم مجموعة سامبا المالية، تعلن تداول أنه تم إلغاء إدراج أسهم مجموعة سامبا المالية في السوق وذلك بنهاية عمل يوم الأحد 22/08/1442 هـ الموافق 04/04/2021 م”.

وقبل أيام أعلن البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية عن إتمام اندماجهما رسميًا تحت اسم “البنك الأهلي السعودي” وانطلق رسميًا بتاريخ 1 أبريل 2021م.

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية مرتفعًا 67.21 نقطة ليقفل عند مستوى 9962.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.4 مليار ريال.

الأسهم السعودية:

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 370 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 460 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 110 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الإنماء طوكيو م، ومجموعة فتيحي، وأسمنت الشمالية، وتهامة، والأسماك الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات إم آي إس، والمواساة، وصادرات، وذيب، وأسواق المزرعة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.14% و 3.45%.

الأكثر نشاطًا:

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وكيمانول، وأسمنت الجوف، وأسمنت الشمالية، والأسماك هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات الجوف، والأسماك، وتهامة، ودار الأركان، والإنماء طوكيو م هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) مرتفعًا 38.13 نقطة ليقفل عند مستوى 24410.89 نقاط، وبتداولات بلغت 15 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 145 ألف سهم تقاسمتها 560 صفقة.

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