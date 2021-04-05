السعودية اليوم / الهند تسجل 103 آلاف و558 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيودلهي 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واس

سجلت الهند 103 آلاف و558 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 478 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 165 ألفا و101 حالة وفاة.

// انتهى //

07:28ت م

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نيودلهي 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسسجلت الهند 103 آلاف و558 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية تشهدها البلاد منذ بدء الجائحة، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 12 مليونا و589 ألفا و67 شخصا.وذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 478 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 165 ألفا و101 حالة وفاة.// انتهى //07:28ت م0019

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