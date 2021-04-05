السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 473 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 473 إصابة جديدة بفيروس

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1,748.

// انتهى //

06:03ت م

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سيئول 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية 473 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 105,752 إصابة.وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1,748.// انتهى //06:03ت م0018

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