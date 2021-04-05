السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين



الرياض 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، في حين يستمر تأثير العوالق الترابية على منطقة ( نجران، المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة)، كما تكون السماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تتخللها سحب رعدية ممطرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية شرقية إلى شمالية تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية غربية بسرعة 18-35كم/ساعة على الجزء الشمالي الأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-45كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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