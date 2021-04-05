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السعودية اليوم / الصين تسجل أعلى عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا منذ أكثر من شهرين

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بكين 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واس
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم تسجيل البر الرئيسي 32 إصابة جديدة بفيروس في أعلى عدد من الإصابات اليومية منذ أكثر من شهرين.
وقالت اللجنة في بيان إنه بذلك يبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد 90305 حالات ، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.
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05:32ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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