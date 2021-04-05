سياسي / محادثات مباشرة بين أطراف سد النهضة الأثيوبي بالكونغو



الخرطوم 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واس

بدأت في مدينة كينشاسا عاصمة الكونغو أمس الجلسة الافتتاحية للاجتماعات المباشرة بحضور وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي.

وقال تشيسيكيدي في الجلسة الافتتاحية إن الأطراف أظهرت ثقة كبيرة في قيادة الاتحاد الأفريقي للمفاوضات، وإن الاتحاد جاهز لقيادتها لمصلحة الدول الثلاث.

وتبحث جولة المحادثات الحالية في كينشاسا منهجية وآليات التفاوض؛ تمهيدا لعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات بعد انقطاع استمر عدة أشهر.

وتناقش الجولة مقترح الوساطة الرباعية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، تحت قيادة الاتحاد الأفريقي، الذي يطرحه السودان ومصر وترفضه إثيوبيا.

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