السعودية اليوم / الجيش المالي يقتل أربعة عناصر إرهابية وسط البلاد



باماكو 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واس

قتلت قوات الجيش المالي أربعة عناصر إرهابية باشتباكات في مدينة نامبالا وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء المالية عن مصادر في الجيش أن قوات مالية كانت في مهمة مرافقة لعمال إغاثة في مدينتي "نامبالا" تعرضت لهجوم من قبل عناصر إرهابية لتشتبك معهم وتقضي على أربعة إرهابيين، كما حجزت مدفعا رشاشا وكمية من الذخيرة وجهاز اتصال لا سلكي.

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03:12ت م

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