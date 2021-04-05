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السعودية اليوم / البرازيل تسجل ‭1240‬ وفاة جديدة بفيروس كورونا

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برازيليا 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واس
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل ‭‭1240‬‬ وفاة جراء فيروس المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة في البلاد إلى 331 ألفًا و433 شخصا.
وأشارت الوزارة في بيان أمس إلى تسجيل 31359 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 12 مليونا و984 ألفًا و956 إصابة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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