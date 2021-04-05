السعودية اليوم / البرازيل تسجل ‭1240‬ وفاة جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل ‭‭1240‬‬ وفاة جراء فيروس

وأشارت الوزارة في بيان أمس إلى تسجيل 31359 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 12 مليونا و984 ألفًا و956 إصابة.

// انتهى //

02:47ت م

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برازيليا 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل ‭‭1240‬‬ وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة في البلاد إلى 331 ألفًا و433 شخصا.وأشارت الوزارة في بيان أمس إلى تسجيل 31359 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 12 مليونا و984 ألفًا و956 إصابة.// انتهى //02:47ت م0013

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