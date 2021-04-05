السعودية اليوم / مصر تسجل 709 إصابات جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واس

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 709 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أمس أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 204965 حالةً من ضمنهم 156219 حالة تم شفاؤها، و 12163 حالة وفاة.

//انتهى//

02:23ت م

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القاهرة 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 709 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 40 حالة.وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أمس أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 204965 حالةً من ضمنهم 156219 حالة تم شفاؤها، و 12163 حالة وفاة.//انتهى//02:23ت م0011

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