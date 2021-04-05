شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: قرارات «القيادة» دعمت الاقتصاد وخففت تأثيرات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - إنجازات أبناء الوطن محل إعجاب الجميع

الاستشعار الحقيقي بالمسؤولية سر تميز المملكة

قدمنا نموذجا يقتدى به خلال التعامل مع الأزمة

نفخر ونفاخر بكم رجالا ونساء لم تبخلوا بوقتكم ولا جهدكم

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بما قدمته الدولة - حفظها الله -، من مبادرات وقرارات منذ بداية جائحة كورونا لتخفيف الأعباء التي تسببت بها الجائحة. وقال سموه «كان لتلك القرارات الحكيمة الأثر البالغ في دعم الاقتصاد الوطني والتخفيف من تأثيرات الجائحة إضافة إلى توفير الفحوصات واللقاحات لجميع المواطنين والمقيمين بدون استثناء وبشكل مجاني، كما كان لأبناء الوطن في جميع القطاعات إنجازات كبيرة كانت محل إعجاب الجميع».

نموذج مثالي

وأضاف، خلال رعاية سموه لمبادرة «ضوء» للتجارب الملهمة في مكافحة كورونا، التي نظمها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية‬، أمس، «لقد أكد سيدي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- أن الإنسان أولاً، وهو ما تحول لتوجيه كريم نفذته جميع الجهات العاملة، وحرص عليه الجميع بدءا من سمو ولي العهد إلى أصغر موظف في الدولة، فكان الهدف الأول والأهم سلامة الإنسان، ولم يكن هناك فرق بين صغير أو كبير، مواطن أو مقيم؛ نظامي أو غير نظامي، والحمد لله نجح الجميع في جعل الإنسان أولاً وأصبح ما قدم من حكومة هذه البلاد يقتدى به».

وتابع سموه «هناك أشخاص نفذوا جهودا كبيرة لهم منا الشكر والثناء على كل ما بذلوه، والعمل لا ينسب لشخص بعينه، فهذه المبادرات لم تكن لتكون لولا الاستشعار الحقيقي بالمسؤولية من الجميع، ونحن نفخر ونفاخر بكم رجالا ونساء لم تبخلوا بوقتكم ولا جهدكم ولا مالكم لخدمة الوطن خلال هذه الجائحة، فهنيئاً لنا بكم وهنيئاً للوطن بكم وهذا العمل سيسجل في صفحاتكم البيضاء في المستقبل، وشكري لا يمكن أن اختزله في كلمات لكن شكرا لكم، وبإذن الله، نلتقي قريبا بعد زوال هذه الجائحة».

وأكد سموه أننا لا نزال نعيش في الجائحة ولا زلنا نرى الأعداد تتزايد، فيجب علينا جميعا التباعد الجسدي والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية إلى أن يتمكن الجميع من الحصول على اللقاح وأن تعلن وزارة الصحة انتهاء هذه الجائحة بإذن الله.

أبطال الصحة

من جهته، قال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن المقبل: إن حكومتنا الرشيدة بادرت باتخاذ عدد من القرارات والإجراءات الاحترازية، وهي ما تضمنتها كلمة خادم الحرمين الشريفين التاريخية، أيده الله، والتي كانت بمثابة شاهد على العصر عندما استهلها بآيتين عظيمتين من القرآن الكريم «فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا»، وكانت هما النهج الذي عمل به الجميع بتوجيهات سمو سيدي أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، اللذين كانا يتابعان لحظة بلحظة أحوال المواطنين والمقيمين والمخالفين لنظام الإقامة والتحقق من قيام كافة القطاعات من القيام بواجباتها على الوجه المطلوب، وأثبتت كافة الجهات قدرتها - بفضل الله - على التعامل مع كل الظروف والطوارئ وفي مقدمتهم أبطال الصحة تساندهم الفرق الميدانية لكل الأجهزة العامة والخاصة والتطوعية والمتطوعون وعملت الوزارة على إنشاء لجان تنفيذية للدعم المجتمعي وصندوق الدعم المجتمعي وغذاؤنا واحد.

متابعة مستمرة

ونوهت الأمين العام لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية لولوة بنت عواد الشمري بالتوجيهات والمتابعة المستمرة من رئيس مجلس الأمناء صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي لصناعة العديد من المبادرات خلال فترة الجائحة وحتى اليوم، بما يلامس الاحتياج ويعزز عمل القطاعات الثلاثة.

وقالت «بدعم غير محدود من أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه -حفظهما الله-، تضمنت هذه الأعمال المجتمعية مبادرتي حي التعافي، وأنا مسؤول، اللتين ساهمتا في نشر الإيجابية وطمأنة المواطنين والمقيمين والتشجيع على الإجراءات الاحترازية وكذلك تفعيل العمل التطوعي عن بُعد، عن طريق أفكار وضعت بشكل يتناسب مع الفترة التي مرننا بها».

واستعرضت الشمري الجهود المبذولة من قبل المجلس والتحديات التي واجهته أثناء جائحة فايروس كورونا، مبينة أن المجلس ساهم بعدة برامج متنوعة خدمت جميع أطياف المجتمع بواقع أكثر من 1200 ساعة تطوعية استهدفت أكثر من 4 ملايين مهتم، بقيمة اقتصادية بلغت قرابة 600 ألف ريال بأكثر من 540 منشورا إعلاميا.

مبادرات إنسانية

وأوضح رئيس مجلس الجمعيات الأهلية في المملكة د. سعدون السعدون، أن المجلس مع بداية جائحة كورونا بادر بإعداد خطة وآلية عمل لمبادرات تدعمها الجهات المانحة وتنفذها الجمعيات الأهلية في جميع مناطق المملكة لمواجهة هذه الجائحة، واشتملت الخطة على مبادرات متنوعة في 6 مجالات صحية وإغاثية وأسرية وتعليمية وتقنية وخدمات عامة، مبينا أن المجلس شارك في إطلاق الصندوق المجتمعي الذي تم تأسيسه في الوزارة، والذي قدم الدعم للجمعيات الأهلية بأكثر من ٣٣٠ مليون ريال. وشاركت المجالس الفرعية في دعم المبادرات التي أطلقها الصندوق وحملات أصحاب السمو الملكي أمراء المناطق في كل منطقة، وعملت جنباً إلى جنب والجمعيات المنفذة.

وشارك في ختام العرض الطفل محمد سالم الجوهي للتعبير عن الهدف السامي الذي سعى له المجلس من خلال مبادرته عن أن الإنسان هو أولاً في كل شيء وترسيخ هذا المفهوم في ذهن الطفل، التي سعت له قيادة المملكة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ومدى الانعكاس الإيجابي للمبادرة على الطفل.

دعم المتضررين

وذكر المشرف على العلاقات العامة والإعلام وخدمة العملاء بجمعية البركة الخيرية عبدالرحمن القرني في استعراضه عن منجزات الجمعية خلال الجائحة أن للجمعية عددا من المبادرات وهي إتاحة مركز البركة الاجتماعي كمركز للقاحات كورونا وتقديم السلال الغذائية للمتضررين من الجائحة حيث بلغ عدد السلال 2500 سلة غذائية ورمضانية بإجمالي بلغ 1.198.026 ( مليونا ومائة وثماني وتسعين ألف ريال واثنين وستين هللة)، وتنفيذ مهرجان كسوة البركة الثالث الذي استفادت منه 13 جمعية حيث تجاوز اجمالي قيمة الملابس والأواني الموزعة 500.000 ألف ريال، ومبادرة (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) لدعم مجمع الدمام الطبي بعدد من الأجهزة الطبية لمرضى فيروس كورونا حيث تم تقديم 543000 ألف ريال، وتقديم كافة المساعدات عن بعد، والتوعية بأهمية أخذ اللقاح إلى جانب المنجزات تقديم مساعدات مقطوعة لمستفيدي الجمعية والمتضررين من الجائحة 1.891.027، إضافة إلى تقديم دورات تدريبية في الحملات الإعلامية التوعوية والدورات التدريبية بواقع 10 دورات واستفاد منها 650 شخصا.