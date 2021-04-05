شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن نايف يترأس اجتماع مجلس المنطقة.. الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة، جلسة مجلس المنطقة في دورتها الثانية من الفترة السابعة للعام المالي 1442-1443هـ، وذلك يوم غدٍ الثلاثاء 24/ 08/ 1442هـ الموافق 06/ 04/ 2021م، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، عبر الاتصال المرئي.

أوضح ذلك وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة م. بندر السبيعي، مبينًا أنه سيتم في هذه الجلسة استعراض توصيات اللجان التابعة للمجلس والمشتملة على عدد من المواضيع المرفوعة من المجالس المحلية بالمحافظات والمقترحات المقدمة من المواطنين، وما تم التوصل إليه من توصيات.