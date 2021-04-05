شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف زيارة ترصد 68 نشاطا مخالفا بالشرقية في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن تنفيذ 10 آلاف و450 جولة رقابية، على المنشآت التجارية والأسواق والمتاجر، خلال الأسبوع الماضي، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة « كورونا »، والتي تأتي بمتابعة اللجنة التنفيذية بالمنطقة وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية.

مركز البلاغات

وذكرت الأمانة أن الجولات أسفرت عن إغلاق 68 منشأة مخالفة، فيما تم تحرير 615 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس «كورونا» وتطبيق «توكلنا».

وقالت إنها استقبلت عبر مركز البلاغات 940، خلال الفترة من 28/‏3/‏2021م إلى 03/‏4/‏2021م نحو 2746 بلاغًا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وكذلك المخالفات البلدية.

الاشتراطات البلدية

وأكدت أنها تعمل على تكثيف الجولات الرقابية التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة «كورونا»، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، مضيفة إنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي عبر خطة تم وضعها تهدف لمضاعفة الجهود لتنفيذ جولات ميدانية على كافة المنشآت والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا»، وكذلك معالجة أوضاع المنشآت غير الملتزمة.

الصحة العامة

وشددت على أن هذه الجهود تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المجتمع، داعية في نفس الوقت إلى ضرورة تعاون الجميع عبر الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة من خلال مركز ٩٤٠ أو عبر قنوات التواصل التابعة للأمانة، مؤكدة أن صحة المواطن خط أحمر وأن الأمانة وبمشاركة الجهات المختصة تعمل على تكثيف الجهود لتطبيق كافة البروتوكولات الصحية الخاصة بمواجهة فيروس «كورونا».

الرقابة الميدانية

وأشارت إلى أن أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير وجّه كافة الإدارات المعنية والبلديات بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية على الأسواق والمولات وجميع المنشآت الغذائية، للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، والتأكيد على امتثالهم للاحترازات الوقائية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وتضمنت التوجيهات التأكيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وكذلك الاشتراطات البلدية، وتكثيف هذا الجانب على كافة أعمال الرقابة الصحية على المنشآت والأنشطة المستهدفة، وعدم التهاون في ذلك وإغلاق المنشآت المخالفة.