شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 400 كجم لحوم فاسدة بـ«ثقبة الخبر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتلفت بلدية الخبر 400 كيلو جرام من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك ضُبطت داخل مطعم بحي الثقبة، وذلك خلال جولاتها الرقابية المتواصلة على المتاجر والأسواق ومحال بيع الأطعمة.

وقالت البلدية إنه جرى غلق المطعم، مشيرة إلى مواصلة جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية كافة لمتابعة تطبيق الاشتراطات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا، وشددت على تطبيق الجزاءات حيال المخالفين، مهيبة بالجميع ضرورة التقيد بالاشتراطات اللازمة لمكافحة انتشار الجائحة.