شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة صلاحية الأغذية المعروضة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت إدارة صحة البيئة ببلدية غرب الدمام جولاتها الميدانية على مراكز التسوق والملاحم للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا

وأكدت الإدارة تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين، مشيرة إلى مواصلة جهودها لضبط أي مخالفات تتعلق بسلامة الأغذية أو صحة المواطنين والمقيمين، وذلك تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأهابت البلدية بجميع الأفراد والمنشآت التقيد بالاشتراطات اللازمة لمواجهة انتشار جائحة كورونا، حرصًا على سلامة الجميع.