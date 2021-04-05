شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة للتميز في العمل الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: جهود القيادة خلال الجائحة نموذج لمفهوم الدولة القوية

أمين عام الجائزة: برامج بيئية نوعية لدعم «السعودية الخضراء» على مدار عام

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أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس أمناء جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، م. أحمد الراجحي، الحرص الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين «يحفظهما الله» اللذين قدما الغالي والنفيس لصحة وسلامة وأمن كل نفس على هذه الأرض، وهذا هو نهج قيادتنا الرشيدة، فاستقرار الإنسان يمثل أولوية قصوى لهم، وهذا ما يجعل المبادرات الفعالة والمدروسة تتوالى يوما بعد يوم في ظل تلك الظروف.

وقال خلال تكريم، الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي في دورتها الثامنة للعام 2020، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين: ما قامت به قيادتنا الرشيدة خلال جائحة فيروس كورونا كان أنموذجا لمفهوم الدولة القوية بطموحاتها الجاهزة للأزمات بكل طاقاتها المستعدة بدءا من بنيتها التحتية المساندة للإنسان فوق أرضها وفي كل مكان، أفلا يحق لنا أن نشعر بالفخر والاعتزاز.

وأشار إلى أن العمل الاجتماعي يعتبر رافداً أساسياً من روافد التنمية الوطنية وقد أصبح علامة فارقة في رقي الشعوب وحضارتها، وقد كان وما زال يحظى باهتمام ودعم سخي من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وجائزة الأميرة صيتة للتميز في العمل الاجتماعي مثال لهذا الدعم الذي يهدف لترسيخ مفهوم العمل الاجتماعي والارتقاء به وتكريم رواده عبر جائزة متخصصة وحاضرة في المشهد الاجتماعي، وتؤكد دورها الرائد ووقوفها مع توجهات ومستهدفات الوطن في العمل التنموي والاجتماعي.

من جهته قال أمين عام الجائزة د. فهد المغلوث: تماشياً مع توجهات الدولة ومبادراتها النوعية لتعزيز جودة الحياة للمواطن ودعماً لمبادرة ولي العهد «السعودية الخضراء» التي ستنطلق قريبا فإنه يسرنا أن نعلن عن مبادرتنا في جائزة الأميرة صيتة الداعمة لمبادرة «السعودية الخضراء» والتي تستهدف المناطق النائية والأسرة المحتاجة والعمل على التطوير والتدريب والدعم وفق برامج بيئية نوعية على مدار عام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن تحقيق أهداف المبادرة ويرسم توجهات المملكة في تحسين الظروف الاجتماعية والمعيشية والبيئية للمواطن والأسر.