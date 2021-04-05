شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون طبي لتعزيز كفاءة خدمات ذوي الإعاقات الوراثية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقَّعت الجمعية السعودية للطب الوراثي اتفاقية تعاون طبي مع الجمعية السعودية للكيمياء السريرية، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى وعوائلهم من ذوي الإعاقات الوراثية، وإتاحة المجال أمام تبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجمعيتين.

وأوضح المتحدث الرسمي للجمعية السعودية للطب الوراثي د. زهير رهبيني أن الاتفاقية تشكل جزءاً من الجهود، التي تبذلها كلٌ من الجمعيتين من أجل تحقيق أهدافها المرجوة، والإسهام إيجابياً في منظومة البحث العلمي التطبيقي في المملكة، ودعم الأبحاث الرائدة، التي من شأنها معالجة التحديات، والتي تواجه الأمراض الوراثية، إضافة إلى تعزيز سبل الأبحاث العلمية في المجال وتقديم النتائج الصحية الأفضل، إلى جانب التعاون العلمي في النشر والمؤتمرات العلمية وإصدار البيانات العلمية في المواضيع ذات الاهتمام الطبي المشترك.

وأشار إلى تطلعات الجمعية في تعزيز سبل التعاون المشترك مع الجمعيات ذات العلاقة للإسهام في مكافحة الأمراض الوراثية والرفع من درجة التنسيق لتحقيق التكامل في تلبية متطلبات المستفيدين منها، وتبادل الخبرات في الموضوعات المشتركة بين تخصصات الجمعيات.