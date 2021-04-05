شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 90 مليون حبة إمفيتامين و7.9 طن حشيش و5.5 كيلو كوكايين في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت الجهات المختصة من ضبط وإحباط تهريب أكثر من 90 مليون حبة إمفيتامين، و7.9 طن من الحشيش، و5.5 كيلو جرام من الكوكايين خلال 3 أشهر فقط.

وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، عبر حسابه الرسمي في «تويتر» أن الجهات الأمنية وشركاءها تتصدى للمخدرات بحزمٍ، يؤكده إيماننا بأن استهداف المجتمع بهذه الآفة أحد أخطر أدوات الاستهداف، ومستمرون بتوجيهات القيادة في مكافحة هذه الآفة الخطيرة حماية للمجتمع، وحفاظاً على شبابنا.

وأضاف إن الوعي المجتمعي بخطورة هذه الآفة أسهم في الصمود أمام تهديدها ومآسيها، وكوّن حصنًا منيعًا ضد مَنْ يستهدف أمننا واستقرارنا، وتتكامل الجهود مع أفراد المجتمع في مواصلة نجاحاتنا لمحاربة المخدرات، كما يثمر التنسيق المستمر، والتعاون الخارجي مع الدول الشقيقة والصديقة عن عمليات استباقية تحبط تهريب هذه السموم، وقال سموه: حمى الله وطننا وأبناءه من كل مكروه.