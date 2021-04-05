شكرا لقرائتكم خبر عن متجر إلكتروني لوقف «مُبين» بجامعة الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن رئيس جامعة الملك عبدالعزيز د. عبدالرحمن اليوبي، رئيس مجلس نظارة وقف لغة القرآن الكريم، أمس، المتجر الإلكتروني لوقف لغة القرآن الكريم بجامعة الملك عبدالعزيز، متجر «مُبين».

كما أعلن عن إطلاق مشروع مبنى الوقف الاستثماري الذي سيشيَّد على مساحة 9 آلاف متر مربع، بتكلفة 20 مليون ريال.

ويعد وقف «مُبين» للغة القرآن الكريم أحد مخرجات ملتقى مكة الثقافي، والأول من نوعه على مستوى الوطن العربي، ويتبنى نشر الأبحاث العلمية المتعلقة بلغة القرآن الكريم، مثل: الإعجاز البلاغي، التفسير اللغوي والأدبي للقرآن الكريم، شرح مفردات غريب القرآن، كما يعمل على دعم مبادرات اللغة العربية النوعية والتطبيقات الإلكترونية اللغوية الذكية، ويسعى لدعم تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وتأهيلهم وتدريبهم وتعزيز الوعي بأهمية اللغة العربية واستخدامها.