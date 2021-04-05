شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق التدريب بمدرسة القيادة النسائية في حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح سمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود، أمس، مدرسة تعليم قيادة المركبات للسيدات بالمحافظة، والتي تأتي ضمن الإجراءات التنفيذية للأمر السامي الكريم القاضي بتطوير مدارس تعليم القيادة وفق أعلى المعايير الممارسة عالميا، وامتدادا للشراكة بين القطاعات الأمنية والقطاع الخاص.

ميدان التدريب

وفي بداية الحفل، تجول سموه، يرافقه مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي، على ميدان التدريب والأقسام الإدارية بالمبنى، وعقب ذلك دشن سموه المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل، ثم اطلع سموه على عرض مرئي عن المدرسة التي تتكون من عدة مبانٍ تمثل مبنى الإدارة، وقسم إدارة المرور، وصالات لاستقبال المراجعين والانتظار، و12 قاعة تدريبية، بالإضافة إلى عيادة طبية للفحص وبعض الخدمات الإضافية.

وسائل حديثة

وتضم المدرسة طاقما سعوديا بالكامل، مكونا من 70 موظفا وموظفة ما بين إداريين ومدربين ومحاضرين، جرى تدريبهم على أحدث الوسائل والأجهزة التعليمية، كما تم توفير مركبات مجهزة بأحدث التقنيات ووسائل السلامة للتدريب على الميدان، الذي يبلغ مساحته 31 ألف متر مربع، بالإضافة لمواقف مركبات تتسع إلى 250 موقفا.

الخدمات المرورية

وفي نهاية الحفل، قدم سمو المحافظ تقديره لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية -حفظه الله-؛ على اهتمامه الكبير لتطوير الخدمات المرورية في المملكة، وكذلك توجيهاته السديدة للمسؤولين في القطاعات الأمنية للرقي بمستوى الخدمات التقنية الأمنية، التي تنعكس إيجابا على السلامة المرورية.

كما شكر مدير الأمن العام؛ على دعمه اللا محدود للجهات الأمنية، ومدير عام المرور؛ على النقلات النوعية التي واكبت تطوير الأنظمة المرورية، والاعتماد على المراقبة التقنية لتهذيب سلوك قائدي المركبات.