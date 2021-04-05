شكرا لقرائتكم خبر عن 70 مستفيدة من «التلمذة البحثية» لموهوبات البحوث العلمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفادت 70 طالبة من طالبات المرحلة الثانوية، من البرنامج الإثرائي للطالبات الموهوبات في مجال البحوث العلمية، الذي اختتمته كلية العلوم بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، تحت عنوان «التلمذة البحثية»، والذي استمر لمدة شهرين.

وأكدت رئيسة البرنامج د. أمل العتيبي أن 35 عضو هيئة تدريس أشرفوا على البرنامج، من خلال خطة زمنية تم وضعها من قبل المشرفين على البرنامج، والتي شملت لقاءات أسبوعية عن بُعد، أملًا في تحقيق الأهداف المرسومة لذلك منها تمكين الطالبة من كتابة بحث علمي يمكنها من مشاركتها بالأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2022» في العام المقبل، فضلًا عن إثراء الجانب البحثي للموهوبات إلى جانب فتح آفاق جديدة للبحث والابتكار، واكتساب المهارات العلمية من خلال المشاهدة لبعض التجارب المعملية إلى جانب تطوير الذات وتنمية المهارات الشخصية وتنمية الجانب البحثي في مجالات العلوم التطبيقية المختلفة.

وأوضحت أن البرنامج أتاح للطالبات الملتحقات مجالاً رحبًا لاكتساب خبرات علمية وعملية متخصصة في مجال اهتمامهن وبما يتناسب مع قدراتهن من خلال الربط المباشر مع أعضاء هيئة التدريس في الكلية، وأن البرنامج جاء تحقيقا وتعزيزا لرسالة ومسئولية الجامعة المجتمعية، وإيمانا منها بأهمية رعاية الموهوبين، وسعياً لتطوير مهارات الطالبات الموهوبات في مجال إجراء البحوث العلمية وتأهيلهن للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية والنشر في المجالات العلمية والمؤتمرات، ولأهمية البحث العلمي ودوره في تقدم الأمم والمجتمعات ولدفع عجلة التطور، والسعي لتحقيق رؤية المملكة 2030 والتحول إلى مجتمع قائم على المعرفة.