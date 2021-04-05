شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يشيد بكفاءة رجال القوات العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء، بكفاءة رجال القوات العسكرية من كافة القطاعات الذين يضحّون بأنفسهم لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

وأكد سموه، خلال استقباله قائد لواء الملك عبدالله بن عبدالعزيز الآلي بالحرس الوطني بالأحساء المكلف اللواء ركن عبدالله الدعجاني، بمناسبة تكليفه قائدًا للواء، وذلك بمكتبه بمقر المحافظة، أمس، ما تحظى به القطاعات العسكرية من دعم من قيادتنا الرشيدة - أيّدها الله - واهتمامها بتطويرها.

وتمنى سموه للواء الدعجاني التوفيق في مجال عمله، داعيًا الله أن يوفقه في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

وقدّم اللواء الدعجاني شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على توجيهاته الكريمة، مؤكدًا بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة.