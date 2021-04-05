شكرا لقرائتكم خبر عن 8106 بلاغات إسعافية لـ«الهلال الأحمر» في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشر فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية 8106 بلاغات إسعافية، لعدد 6892 حالة إسعافية، وذلك خلال شهر مارس الماضي 2021م.

وأوضح الهلال الأحمر أن الحالات الإسعافية تضمنت 795 حالة ناتجة عن حوادث مرورية، و91 عن حوادث دهس، و121 عن انقلاب مركبات، و1959 حالة مرضية عادية، و710 حالات مرض معدٍ، و420 حالة سقوط، و110 حالات نتجت عن حرائق، وحالتي غرق، و23 حالة احتجاز، وحالة بتر، و7 حالات نتيجة حروق، و5 حالات ناتجة عن اختناق، و142 حالة ألم في الصدر، و171 حالة غيبوبة، و672 حالة إغماء، و620 حالة أزمة تنفسية، و77 حالة نزيف، و28 حالة ولادة، و20 حالة تسمم بالابتلاع، و9 حالات تسمم باللدغ، و7 حالات إصابة عمل، و95 حالة توقف قلب وتنفس، و13 حالة ناتجة عن استعمال آلة حادة، وحالتي تشنج حراري، وحالة تسمم بالاستنشاق، و3 حالات تسمم بالامتصاص، و4 حالات صعق كهربائي، و41 حالة اشتباه جلطة دماغية، وحالة نتيجة انهيار مبنى، و17 حالة إجهاد حراري.

وقدمت الخدمة الطبية الإسعافية إلى 3763 حالة إسعافية تم إسعافها للمستشفيات بالمنطقة الشرقية إضافة إلى تقديم الخدمة الطبية الإسعافية في نفس الموقع إلى 2997 حالة، في حين بلغ عدد حالات الوفاة نتيجة بلاغات الحوادث والمرضية 132 حالة وفاة.