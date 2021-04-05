شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: القيادة حريصة على توفير خيارات سكنية للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، على التقرير السنوي لشؤون الإسكان للعام 2020، ومشروعات الإسكان بالمنطقة، ونسب الإنجاز، وأعداد المستفيدين.

وأشاد سموه، خلال استقباله مدير شؤون الإسكان بالمنطقة م. عبدالله المويهي، ومستشار اللجان والفروع والتنمية بالإسكان التنموي عبدالرحمن القرني، بالإمارة أمس، بالدعم الكبير الذي تلقاه هذه المشروعات من القيادة الحكيمة -حفظها الله-، والتي تحرص على حصول كل مواطن على سكن مناسب، وفق اختيارات متعددة، تقدمها الوزارة بالشراكة مع عدد من الجهات.