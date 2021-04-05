شكرا لقرائتكم خبر عن 580 مليون ريال لـ51 مشروعا تعليميا بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقف مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. سامي العتيبي، ميدانيًا، على خطط سير ونسب إنجاز لـ9 مشاريع مبان تعليمية في 3 محافظات، شملت القطيف، والدمام، والخبر، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمدارس ضمن حزمة المشاريع المخصصة للمنطقة، التي وصلت لنحو 51 مشروعًا، بقيمة تجاوزت 580 مليون ريال، وذلك برفقة المستشار الإداري والتعليمي فهد الغفيلي، والمساعد للخدمات المساندة سعيد الزهراني.

وأكد د. العتيبي، خلال لقائه بمنسوبي شركة «تطوير»، وعدد من المقاولين والشركات المنفذة، ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ورفع نسب الإنجاز ومعالجة التحديات وتسليم المشاريع حسب ما هو مقرر.

وتابع إن المشاريع جاءت لتلبية الطلب على الخدمات التعليمية مما يتطلب من جميع الجهات ذات العلاقة التعاون التام، مشيرًا إلى أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، تستهدف خدمة أبناء وبنات المنطقة في شتى المجالات وعلى رأسها قطاع التعليم، حيث متابعتهما المستمرة لتعليم المنطقة ودعمهما الكامل يضع الجميع أمام جودة وسرعة التنفيذ وتقديم الخدمات بكل كفاءة.

ولفت إلى الدور الحيوي لوزير التعليم د. حمد آل الشيخ في تبني التطوير الشامل، الذي يسهم في دعم وتعزيز تقدم المملكة تعليميًا، مشددًا على أهمية متابعة المشاريع مرحلياً لتجاوز أي تحديات قد تطرأ، بالإضافة إلى الاهتمام بالمواصفات والمقاييس المعتمدة وزارياً في كل مراحل كل مشروع لكونها تلامس كل طالب وطالبة.

وشملت جولة مدير التعليم مشروع مدرسة الجارودية الثانوية في القطيف والمتوسطة الأولى في الخويلدية ومجمع أم الساهك التعليمي بصفوى ومجمع الضاحية التعليمي بالدمام ومجمع الأمانة التعليمي ومدرسة مروان بن الحكم في الدمام، ومدرسة زينب بنت مضعون بالخبر، ومجمع الصواري التعليمي بالخبر، والمتوسطة العاشرة بحسي الجسر في الخبر.

وتنوعت المشاريع ما بين حديثة وتحت الإنشاء ومجدولة ضمن حزمة مشاريع مخصصة للمنطقة الشرقية، التي تجاوزت 51 مشروعاً.