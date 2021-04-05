شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 12 موقعا مخالفا بـ«صناعية دلة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت إدارة المراقبة والنظافة التابعة لبلدية غرب الدمام، 12 موقعًا في صناعية دله؛ لمخالفتهم الاشتراطات البلدية، مع التوضيح لأصحاب المنشآت الطرق النظامية للاستثمار في المناطق الصناعية.

وكانت إدارة الأسواق التابعة للبلدية قد واصلت جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، ومنها ارتداء العاملين الكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف بين كل شخص والآخر، وتوفير المعقمات والمطهرات، وقياس درجات حرارة العاملين، والمترددين على تلك المنشآت، إضافة إلى التأكد من وضع علامات للوقوف تجنبًا للازدحام.

فيما أغلقت إدارة صحة البيئة ممثلة بالفترتين الصباحية والمسائية، 5 منشآت غذائية؛ لوجود ملاحظات تتعلق بسلامة الغذاء، وعدم تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا».