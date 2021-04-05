شكرا لقرائتكم خبر عن 18 حالة تنفسية خلال «موجة الغبار» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشرت الهيئة العامة للهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية 18 حالة تنفسية بسبب الغبار في الجو، فيما تلقت غرفة العمليات 1431 مكالمة هاتفية، وقت تقلب الأجواء، يوم السبت الماضي.

وأوضحت أن عدد الحالات بلغ 243 بلاغًا إسعافيًا، وتم نقل 130 حالة للمستشفيات، فيما تم تقديم الخدمة الإسعافية لـ121 حالة في الموقع، مؤكدةً أن أبرز الإجراءات والاحتياطات التي يجب اتباعها أثناء موجات الغبار، أو تقلبات الجو، تشمل تجنب الخروج من المنازل قدر الإمكان، إلا عند الضرورة فقط، والابتعاد عن الأماكن المفتوحة والمعرّضة مباشرة للغبار.

وأشارت إلى ضرورة التأكد من ارتداء الكمامات وقت الخروج في الأماكن المفتوحة، وإذا كان المريض من أصحاب مرض الربو فيجب عليه التأكد من أخذ الأدوية اللازمة، وكذلك الإكثار من شرب الماء؛ لتجنب الجفاف، وأخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات، واتباع قواعد السير.