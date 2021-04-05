شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 13 مسجداً مؤقتاً في 7 مناطق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس، 13 مسجداً مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت إصابة عدد من المصلين بفايروس كورونا ، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 55 يوماً 454 مسجداً، أعيد افتتاح 430 منها بعد الانتهاء من التعقيم.

والمساجد المغلقة: 5 في منطقة القصيم، و3 بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد واحد في كل من الرياض والمدينة المنورة و جازان وعسير والحدود الشمالية.

وأشارت الوزارة إلى إعادة افتتاح 14 مسجداً، 7 بمنطقة مكة المكرمة و3 بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة تبوك ومسجد بمنطقة الجوف ومسجد بالمنطقة الشرقية وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.