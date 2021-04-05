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إغلاق 13 مسجداً مؤقتاً في 7 مناطق

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جدة - خالد شويل - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس، 13 مسجداً مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت إصابة عدد من المصلين بفايروس ، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 55 يوماً 454 مسجداً، أعيد افتتاح 430 منها بعد الانتهاء من التعقيم.

والمساجد المغلقة: 5 في منطقة القصيم، و3 بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد واحد في كل من الرياض والمدينة المنورة و جازان وعسير والحدود الشمالية.

وأشارت الوزارة إلى إعادة افتتاح 14 مسجداً، 7 بمنطقة مكة المكرمة و3 بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة تبوك ومسجد بمنطقة الجوف ومسجد بالمنطقة الشرقية وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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