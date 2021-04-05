شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القصيم: «توكلنا» وراء تكدس طالبات عنيزة.. عالجنا الإشكالية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عزا عميد كلية العلوم والآداب في جامعة القصيم بفرع محافظة عنيزة الدكتور فريد الزامل الأسباب الرئيسية في تكدس الطالبات أمام المبنى إلى تفعيل الكلية تطبيق «توكلنا»، وقال لـ«الخليج 365» إنه إشارة لما تم تداوله عن تجمع عدد من طالبات الكلية أمام المبنى فإن ذلك حدث للتأكد من تفعيل الطالبات لتطبيق توكلنا وحضور عدد من الطالبات إلى المبنى في وقت متقارب، مشيرا إلى أن الكلية عالجت الأمر في حينه، مشددا على أنه لن يسمح بحضور أي مصاب أو مخالط وفقا للإجراءات المتبعة. وأوضح الزامل أن غرف العزل تأتي ضمن الإجراءات المعتمدة من وزارة الموارد البشرية حال وجود أي حالة اشتباه بين الموظفين. وكانت "الخليج 365" رصدت انتقادات وجهتها طالبات من كلية العلوم والآداب في محافظة عنيزة وأولياء أمورهم حول ما وصفوه بغياب التنظيم، ما تسبب في ازدحام الطالبات. وطالب عدد منهم الجامعة بإعادة النظر في القرارات لتجنب خطر ازدياد حالات كورونا، خصوصا مع القرارات الصادرة التي قضت بالاختبارات الحضورية، ما يستوجب تكثيف الإجراءات لسلامة الجميع.