شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القصيم: «توكلنا» وراء تكدس طالبات عنيزة.. عالجنا الإشكالية والان مع التفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام