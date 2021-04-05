شكرا لمتابعة خبر عن رسميًا.. إيقاف رخص البسطات الرمضانية في جدة احترازيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعلنت أمانة جدة، أمس الأحد، استمرار إيقاف رخص البسطات الرمضانية خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي احترازيًا.

ويأتي ذلك في إطار جهود أمانة جدة لمتابعة الامتثال للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وفي وقت سابق أعلنت الأمانة إغلاق سوق شعبي بنطاق بلدية جدة التاريخية، وذلك ضمن الجهود المتواصلة للتأكد من امتثال المنشآت التجارية للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية.