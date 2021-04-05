︎ .

وجه المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ ، رسالة إلى الجميع بشأن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد خلال مداخلة على قناة الإخبارية ، أن علينا المحافظة على المكتسبات والنجاحات التي حققتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أننا لسنا بعيدين عن دائرة الخطر والتفشي السريع والمتزايد لأعداد الحالات.

وناشد جميع أفراد المجتمع بضرورة الحرص والمحافظة على المكتسبات والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مؤكدًا أن الأمن العام لن يتهاون في متابعة ورصد وتطبيق الأنظمة على مخالفي الإجراءات الاحترازية. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام: لسنا بعيدين عن دائرة الخطر !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.