«الأرصاد» عن طقس الإثنين: عوالق ترابية وسحب رعدية ممطرة على بعض المناطق

توقّع "المركز الوطني للأرصاد"، الأحوال الجوية ليوم الإثنين، لافتًا إلى أن السماء تكون غائمة جزئيًّا على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية؛ قد تتخللها سحب رعدية ممطرة.

وفي بيان، عبر موقعه الرسمي، قال "المركز": يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض؛ في حين يستمر تأثير العوالق الترابية على (نجران، المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة).

كما تكون السماء غائمة جزئيًّا على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تتخللها سحب رعدية ممطرة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، ذكر "الوطني للأرصاد"، أن الرياح السطحية ستكون شمالية شرقية إلى شمالية، تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 18-35كم/ساعة، وذلك على الجزء الشمالي الأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية، بسرعة تتراوح بين 15 – 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي. مع ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 18ـ 45كم / ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين ونصف المتر.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الإثنين:

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