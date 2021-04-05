إغلاق أحد المولات التجارية الكبرى بالشرقية لمخالفته الاحترازات

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، الأحد، إغلاق أحد المولات التجارية الكبرى بالدمام، لمخالفته الإجراءات الإحترازية والتدابير الصحية.

جاء ذلك خلال حملة مشتركة لأمانة المنطقة الشرقية والفرق الرقابية ببلدية وسط الدمام وفرع وزارة التجارة ووزارة الصحة وشرطة الدمام، بحسب أمانة المنطقة الشرقية.

وكثفت الأمانة جهودها حفاظًا على الصحة العامة لتفادي تفشي فيروس كورونا؛ حيث نفذت الفرق الرقابية 1449 جولة رقابية خلال 24 ساعة، و16جولة رقابية مشتركة، نتج عنها إغلاق 19 منشأة وإصدار 59 مخالفة للإجراءات الاحترازية.

وأشارت الأمانة إلى أنها نفـذت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 10.400 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية، نتج عنها تحرير 615 مخالفة، وإغلاق 68 منشأة لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.