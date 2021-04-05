كراني: كتلة ساخنة تقابلها أخرى باردة.. أعانكم الله على تغير الأجواء

قال خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، إن كتلة ساخنة تحركت من القطاع الغربي لتغطي كل الأنحاء فجر الثلاثاء، لافتًا إلى أن هناك فرصة لكتلة باردة قادمة الشمال.

وعبر حسابه على تويتر، قال كراني: وداعًا للبراد يا أهل الشمال.. بعون الله يبدأ تحرك الكتلة الساخنة نهار الغد الإثنين؛ من أجواء القطاع الغربي في اتجاه الداخلية والشمال والشرق، وتغطي كل الأجواء فجر الثلاثاء.

وأضاف كراني: أعانكم الله لتغير الأجواء من برودة لاعتدال إلى سخونة.. وأشير إلى أن هناك فرصة لكتلة باردة قادمة إلى الشمال.

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